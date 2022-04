Na Rua São Clemente, em Botafogo, há um bolsão d'água na altura da Rua Eduardo Guinle - Reprodução

Publicado 02/04/2022 07:49 | Atualizado 02/04/2022 09:59

Rio - A capital do Rio entrou em estágio de atenção às 9h25 deste sábado, 2, devido à previsão de chuva moderada e ao volume de ocorrências em decorrência da chuva desta sexta-feira, 1º. A informação é do Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR).

O estágio de atenção é o terceiro nível em uma escala de cinco e significa que uma ou mais ocorrências já impactam o município, afetando a rotina de parte da população. De acordo com o Alerta Rio, neste momento, o Radar do Sumaré detecta núcleos de chuva fraca a moderada atuando, principalmente sobre a Zona Oeste.

Ainda segundo o Alerta Rio, a previsão para as próximas horas é de chuva moderada a fraca neste fim de madrugada de sábado, 2, com rajadas de vento moderado a forte (entre 18,5 km/h a 76 km/h). Nesta madrugada, o município havia retornado para o estágio de mobilização às 4h40 devido à redução dos acumulados nas últimas horas.



O prefeito do Rio, Eduardo Paes, que está no Centro de Operações, publicou pelas redes sociais um vídeo pedindo atenção de todos em seus deslocamentos durante este sábado. "A gente teve uma madrugada bastante complexa. Neste momento, a gente não tem nenhuma situação em grande via mais crítica, mas tem algumas áreas da cidade, principalmente as regiões das vargens, Guaritiba, regiões próximas do mar e Jacarepaguá, ainda com situações de alagamento. Na Grande Tijuca, a situação já abaixou. A tendência é que hoje a gente ainda tenha chuva, a princípio fraca para moderada. Meu pedido é que fiquem atentos e, se puderem, evitar o deslocamento", afirmou.

A cidade estava em estágio de atenção desde às 23h45 de sexta-feira, 1°. Antes, também na sexta, o município havia entrado em estágio de alerta às 18h15. Em razão da mudança de estágio, diversos bairros foram atingidos pelas fortes chuvas . A Tijuca, na Zona Norte, ficou com ruas alagadas. O temporal aconteceu no momento em que muitas crianças saíam da escola. Até por volta das 19h40, 57 sirenes já tinham sido acionadas em 31 comunidades. Diversos alagamentos e bolsões se espalharam por vários pontos da cidade. Foram registradas ainda algumas quedas de árvores.

A Rua Conde de Bonfim acumulou vários bolsões de água em toda a sua extensão. Com as ruas alagadas, os motoristas de táxis não paravam assim como os de aplicativos. Alguns pais tiveram que sair com os seus filhos a pé debaixo do temporal.

A chuva forte também chegou na comunidade da Rocinha, na Zona Sul. No local, era possível ver uma "correnteza" com muito lixo acumulado.

O COR pede que os moradores não se desloquem pelas regiões mais afetadas pela chuva, evitem áreas sujeitas a alagamentos e/ou deslizamentos, não forcem a passagem de veículos em áreas alagadas, em casos de ventos fortes e/ou chuvas com descargas elétricas, evitem ficar próximo a árvores ou em áreas descampadas, e, em pontos de alagamento, evitem contato direto com postes ou equipamentos que possam estar energizados.

Além disso, devem evitar o contato com a água de alagamentos. A água pode estar contaminada e oferecer riscos à saúde. Também pede para verificar se há sinais de rachaduras em sua residência. Ao perceber trincas ou abalo na estrutura, acionar a Defesa Civil pelo número 199 e evite ficar em casa. Os moradores de áreas de risco precisam ficar atentos aos alertas sonoros. O acionamento das sirenes indica perigo de deslizamento. As pessoas devem se deslocar para os pontos de apoio estabelecidos pela Defesa Civil municipal. Os locais são informados pelo número 199 ou pelo aplicativo COR.Rio.

As recomendações também envolvem se manter informado através dos meios de comunicação e canais oficiais do COR, todos os cidadãos devem se cadastrar no serviço de alertas da Defesa Civil via SMS. Para isso, basta enviar o CEP de casa para o nº 40199, por mensagem de texto. O cadastro e envio é gratuito.

Além disso, baixar o aplicativo do COR.Rio, disponível para Android (http://bit.ly/appcor_android) ou iOS (http://bit.ly/appcor_ios ) e, se necessário, usar os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).

Rodovia

Em razão das fortes chuvas, a Rodovia Rio Santos (BR 101) se encontra com vários pontos de interdição parcial e total após deslizamentos e alagamentos. De acordo com o panorama da madrugada, abaixo há os trechos afetados:



km 420,2 – Queda de Árvore (Mangaratiba) interdição parcial



km 426,5 – Queda de Árvore (Mangaratiba) interdição parcial



km 426 – Queda de barreira (Mangaratiba) interdição parcial



km 444 - Queda de Árvore (Mangaratiba) interdição parcial.



km 453 - Queda de árvore (Angra dos Reis) Pare/Siga, sem filas.



km 459 - Queda de barreira, parcialmente liberado, ambos os sentidos.



km 529 - Parcial (Paraty) sentido crescente.

Ainda há diversos pontos de interdição parcial entre os quilômetros 464 e 599, nos quais o mapeamento não conseguiu ser feito devido à impossibilidade de acesso. Os pontos de interdição total são: km 446, 447, 458,460 , 464, 592, 596 e 599.

Em Maricá, o trecho da Rodovia Amaral Peixoto, entre o retorno da entrada principal da cidade e o da Fiat, no Parque Nanci (sentido Niterói), está interditado, sendo necessário utilizar emergencialmente a reversível.