Município do Rio está em estágio de atenção por conta das fortes chuvas que atingem diversos bairros. Avenidas e ruas se encontram alagadas neste sábado, 2. A Borges de Medeiros foi interditada na altura do Parque dos Patins - Cléber Mendes/Agência O DIA

Município do Rio está em estágio de atenção por conta das fortes chuvas que atingem diversos bairros. Avenidas e ruas se encontram alagadas neste sábado, 2. A Borges de Medeiros foi interditada na altura do Parque dos PatinsCléber Mendes/Agência O DIA

Publicado 02/04/2022 13:41 | Atualizado 02/04/2022 14:17

Rio - O Rio tem sofrido com os transtornos e estragos causados pelas chuvas desde à noite de quinta-feira (31). Até o momento, a Zona Oeste é a região mais afetada e a cidade retornou ao estágio de atenção . Na manhã deste sábado (2), o prefeito Eduardo Paes concedeu uma entrevista coletiva no Centro de Operações (COR) para comentar a situação e aconselhar a população.

"Pessoas que moram em comunidades, áreas de risco, de encostas, fiquem muito atentas porque temos um solo muito encharcado. Às vezes, uma pancada de chuva, por mais rápida que seja, ela pode provocar um deslizamento. Estamos atentos aqui, mas é importante que as pessoas fiquem atentas. O mais importante é preservar vidas. Também pedir, mais uma vez, para evitar deslocamentos hoje, se possível. Os órgãos municipais, para resolver essas situações, precisam se deslocar pela cidade. Sempre atrapalha quando se tem engarrafamentos. Busque saber, através da imprensa ou do centro de operações, os trajetos seguros."

A capital fluminense entrou em estágio de atenção às 9:25 deste sábado. Isso por conta do volume de ocorrências desde sexta-feira (1) e da previsão de chuva moderada ao longo do dia. Segundo Paes, a Zona Oeste foi a que mais sofreu com os temporais, porém a conjuntura está melhorando.

"A partir de umas 4h da manhã, sob o ponto de vista do tempo, a situação melhorou. Mas ainda temos áreas muito críticas na cidade, principalmente, nesse momento, na Zona Oeste. A partir de Jacarepaguá, passando pelas vargens, Guaratiba, Sepetiba, Paciência... São bairros muito afetados pelas chuvas, porque você tem nível de rios muito altos ainda. A previsão é de que, hoje, tenhamos uma chuva mais fraca e, a partir da noite e madrugada de amanhã, melhorando", informou o prefeito.

fotogaleria

Durante a semana, houve a paralisação dos garis durante quatro dias. O presidente do Sindicato dos Empregados das Empresas de Asseio e Conservação do Município do Rio de Janeiro (Siemaco-Rio), Manoel Meireles, comunicou que a greve foi suspensa até segunda-feira (4) por conta das chuvas. Durante a coletiva, Paes foi perguntado se esses acontecimentos impactaram nos problemas da cidade.

"É óbvio que gera algum tipo de prejuízo. Estamos até conseguindo fazer bem a coleta de lixo. Às vezes atrasa, mas a coleta do lixo domiciliar caminhou bem. Ontem, nós tivemos, apesar da chuva, 100% da coleta realizada em toda cidade. Os garis, em sua maioria, estão trabalhando, respeitando a decisão da justiça e a própria decisão do sindicato de voltar neste momento. Quando você tem uma via pública mais suja, os detritos da cidade atrapalham", respondeu o prefeito.

Segundo o Alerta Rio, houve registro de chuva forte em Piedade, na Zona Norte, que deve manter a intensidade moderada a forte nas próximas horas, assim como em Madureira. Na Zona Sul, a Avenida Borges de Medeiros segue interditada por conta de um bolsão d'água, na altura do Parque dos Patins. Um desvio está sendo feito para a Avenida Epitácio Pessoa, a partir da Rua Mário Ribeiro. Já no sentido Gávea, uma faixa está ocupada, com uma equipe da Seconserva no local.

Tragédias no estado do Rio

Paraty, seis familiares morreram depois de um deslizamento de terra na comunidade de Ponta Negra. Um sexto familiar foi resgatado com vida e encaminhado ao Hospital de Praia Brava. Na situação, sete casas foram atingidas e outras quatro pessoas também ficaram feridas, mas sem gravidade. Até o momento, nove pessoas morreram em decorrência das fortes chuvas no estado . A Costa Verde e a Baixada Fluminense são as regiões mais afetadas. Em, seis familiares morreram depois de um deslizamento de terra na comunidade de Ponta Negra. Um sexto familiar foi resgatado com vida e encaminhado ao Hospital de Praia Brava. Na situação, sete casas foram atingidas e outras quatro pessoas também ficaram feridas, mas sem gravidade.

Em Angra dos Reis, dez pessoas estão desaparecidas. Um adolescente e uma menina, de aproximadamente quatro anos, foram encontrados sem vida depois do temporal na região. Outras cinco vítimas foram resgatadas e levadas ao Hospital Municipal de Japuíba. O Corpo de Bombeiros informou que um desabamento aconteceu por volta das 3h50, na Rua Francisco Cesário Alvim, no bairro de Monsuaba. A cidade registrou a maior chuva da história, com quase 700 milímetros no continente e 600 milímetros em Ilha Grande.

Com as fortes chuvas na Baixada Fluminense, um homem, que aparentava ter por volta de 35 anos, foi encontrado morto no Centro de Mesquita. A Defesa Civil informou que a morte teria sido provocada por uma descarga elétrica. O órgão também registrou oito chamados até o momento, sendo um deles por desbarrancamento, no bairro Juscelino, mas sem vítimas.