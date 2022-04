MetrôRio sugere que torcedores antecipem sua chegada ao estádio - Divulgação

MetrôRio sugere que torcedores antecipem sua chegada ao estádioDivulgação

Publicado 02/04/2022 10:29

Rio - Por conta da decisão do Campeonato Carioca, que acontece neste sábado (2), no Maracanã, o MetrôRio informou que irá reforçar o efetivo de segurança e de operadores de estação, principalmente nas estações próximas ao estádio onde acontece a disputa. A partida, entre Fluminense e Flamengo, começa às 18h e é válida pelo segundo jogo da final da competição.

Para os passageiros que vierem das linhas 1 e 4, a transferência entre as linhas 1 e 2 será feita na Estação Estácio, como já é de praxe aos fins de semana. As linhas de ônibus do Metrô na Superfície (Antero de Quental – Gávea e Botafogo – Gávea) vão operar normalmente.

Estações indicadas

O MetrôRio sugere que os torcedores se programem e antecipem a chegada ao estádio do Maracanã. É importante ainda verificar qual é a estação mais próxima de cada setor do estádio.

Quem tem ingressos para acesso nos portões A, B e C (Oeste e Sul) deve desembarcar na estação Maracanã (Linha 2). Já para quem tem bilhetes para o portão D, E e F (Leste e Norte), o MetrôRio indica que o desembarque seja feito na estação São Cristóvão (Linha 2).

Cartão Giro e pagamento por aproximação

A concessionária recomenda ainda que os clientes comprem e recarreguem seus cartões de passagem Giro, unitário do MetrôRio ou o Riocard Mais com antecedência, priorizando também comprar a volta antecipada, o que facilita a entrada no sistema. Os passageiros podem inserir créditos no Giro pelo site giro.metrorio.com.br/ ou no aplicativo Giro MetrôRio, além de usar o pagamento por aproximação, presente nos cartões de crédito e débito Visa e Mastercard ou dispositivos como celulares, relógios e pulseiras, com a tecnologia NFC.

Os clientes também podem usar seus cartões Visa e Elo em carteiras digitais como Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay para pagamento da tarifa por aproximação.