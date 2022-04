Lixo ficou espalhado na Rua José Higino, esquina com a Avenida Maracanã, na Tijuca, Zona Norte do Rio. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 01/04/2022 16:48 | Atualizado 01/04/2022 17:35

O município estava em estado de mobilização desde às 6h15. Apesar da previsão não indicar uma chuva tão volumosa quanto na madrugada , a situação preocupa também por conta dos estragos provocados no dia anterior. Na manhã de sexta, equipes da prefeitura foram acionadas para realizar o escoamento dos bolsões d'água em diversos pontos da cidade. O guarda-corpo do Rio Maracanã, próximo ao cruzamento da Avenida Maracanã com a Rua Dona Delfina, na Tijuca, cedeu e fechou parte da pista. De acordo com a Rio-Águas, a recomposição da estrutura deve ser concluída em até 30 dias.