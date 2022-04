Caso foi registrado na 108ª DP (Três Rios) - Reprodução

Publicado 01/04/2022 16:32

Rio - Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso por policiais civis da 108ª DP (Três Rios), nesta quinta-feira (31). Segundo os agentes, ele é apontado como o responsável pela morte da patroa, Sandra Regina Leite de Araújo, assassinada com pedradas. O corpo da vítima foi encontrado na tarde de domingo (27), dentro de sua própria casa, no distrito de Bemposta, em Três Rios.

O criminoso teria chamado a Polícia Militar após ter criado uma versão falsa sobre o caso. Ainda segundo a polícia, para cometer o crime, o homem desligou a energia da residência e o funcionamento das câmeras de segurança. As investigações do setor de inteligência apontam ainda que o assassino e sua esposa eram destratados pela patroa e tinham problemas com o pagamento do salário.

Na delegacia, a companheira do criminoso afirmou que ele é agressivo e que ela foi coagida por ele para para mentir durante o depoimento. A mulher revelou ter ouvido gritos de socorro e encontrado o rapaz ao lado de Sandra, que estava caída, mas ainda viva. Ela teria sido impedida de ajudar a vítima.

O criminoso foi preso e ficará à disposição da Justiça.