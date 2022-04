Bandido pediu para motorista descer do carro e atirou diversas vezes - Redes Sociais

Bandido pediu para motorista descer do carro e atirou diversas vezesRedes Sociais

Publicado 01/04/2022 15:12 | Atualizado 01/04/2022 15:21

Rio - Um homem, que não teve o nome divulgado, foi baleado no ombro na noite desta quinta-feira (31), na porta do condomínio onde mora, na Rua Degas, no bairro Cachambi, Zona Norte da cidade. De acordo com as primeiras informações, a vítima teria sido abordada por pelo menos dois criminosos que tentavam roubar seu carro, que é blindado.

Em um vídeo, no qual o DIA teve acesso, é possível ver um dos bandidos batendo na janela do motorista pedindo para ele descer do veículo: "vambora, filho da pu#@", fala o criminoso. Segundos depois, ele dá pelo menos 12 tiros na direção do carro. Um dos disparos atingiu o ombro da vítima.

Homem é baleado durante tentativa de assalto na porta de condomínio no Cachambi, Zona Norte da cidade. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (31). #Odia



Crédito: Redes Sociais pic.twitter.com/aWWVvZZVWn — Jornal O Dia (@jornalodia) April 1, 2022

O homem foi encaminhado ao Hospital Municipal Salgado Filho e seu estado de saúde é estável. Diligências estão em andamento para identificar e prender os criminosos. A Polícia Militar disse que equipes do 3º BPM (Méier) estiveram no local, mas os bandidos já tinham fugido. Apesar disso, a corporação ressaltou que o veículo da vítima não foi levado.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 23ª DP (Méier) como tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte).