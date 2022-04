MetrôRio - Divulgação

Rio - Os passageiros vão pagar mais caro nas tarifas das linhas 1, 2 e 4 do MetrôRio a partir deste sábado (2). Em fevereiro, o Conselho Diretor da Agetransp, em sessão regulatória, reconheceu o direito contratual da concessionária de reajustar o valor das passagens para R$ 6,80. Atualmente a tarifa custa R$ 5,80.

De acordo com a agência, o conselho determinou, ainda, que o Governo do Rio de Janeiro e a concessionária, diante da crise financeira provocada pela pandemia do covid-19, negociem a redução do valor da tarifa, através de compensações ou subsídios que minimizem os efeitos do reajuste.



O reajuste da tarifa, baseado no IGP-M, referente ao período de fevereiro de 2021 a janeiro de 2022, está previsto no contrato de concessão realizado entre o Governo do Estado e a Concessionária MetrôRio.