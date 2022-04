Na Rua Humaitá um bolsão d'água ocupa uma faixa, no sentido Jardim Botânico, na altura da Rua Macedo Soares - Reprodução

Na Rua Humaitá um bolsão d'água ocupa uma faixa, no sentido Jardim Botânico, na altura da Rua Macedo SoaresReprodução

Publicado 01/04/2022 17:39 | Atualizado 01/04/2022 18:02

Rio - Uma forte chuva que atinge o Rio levou o município a entrar em estágio de atenção às 15h55 desta sexta-feira (1º). Ruas alagaram, há bolsões de água em vários bairros e a Defesa Civil informou que 14 sirenes foram acionadas em quatro comunidades: Rocinha, Chácara do Céu, Santa Marta e Vidigal. Por causa dos alagamentos, o trânsito já está com retenção em ruas da Zona Sul.

O prefeito Eduardo Paes publicou numa rede social que está acompanhando a chuva. "Peço que as pessoas só se desloquem se for essencial. Já temos sirenes tocando em quatro comunidades: Rocinha, Chácara do Céu, Vidigal e Santa Marta! Vamos seguir as orientações da Defesa Civil", escreveu o prefeito.

O Centro de Operações Rio da prefeitura (Cor Rio) informou ter registrado, entre 16h e 17h, houve registro de rajada de vento forte na estação Forte de Copacabana (55,1 km/h). Até por volta das 17h20, de acordo com o COR, tinham sido registrados 77 bolsões d'água no município, além de sete quedas de árvores e galhos.

Por causa do temporal, a Estrada da Grota Funda foi interditada devido ao critério protocolar de segurança da GeoRio para chuvas. Segundo o Alerta Rio, houve registro de chuva maior que 10 mm em 15 min na estação Rocinha. Ainda de acordo com o órgão, núcleos de chuva permanecem atuando de forma estacionária sobre o litoral da cidade, causando chuva moderada a forte na última hora.

Entre 17h15 e 17h30, houve registro de chuva muito forte na Tijuca e Grota Funda; forte no Alto da Boa Vista, Rocinha, Recreio, Santa Teresa; caminhada na Barra, Jardim Oceânico, Vidigal e Laranjeiras. Nos demais pontos, chuva fraca.