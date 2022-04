Cais do Valongo ficou coberto de lixo - Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 01/04/2022 17:53

Rio - O Cais do Valongo, na Zona Portuária do Rio, amanheceu alagado e lotado de lixo depois do temporal que atingiu a cidade na madrugada de sexta-feira (1). Segundo a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp), o nivel do lençol freático subiu e um problema em uma das bombas diminuiu o tempo de drenagem, o que provocou o alagamento. A empresa responsável pelo conserto está no local e deve regularizar o serviço ainda hoje. Por conta da greve dos garis, uma grande quantidade de lixo se espalhou com a chuva.

Durante as obras de modernização do prefeito Pereira Passos, em 1904, o Cais do Valongo foi totalmente aterrado. Mais de cem anos depois, ele redescoberto em 2011, durante as escavações das obras de revitalização do Porto do Rio. O sítio arqueológico foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial Cultural em 2017. O local era o ponto de chegada de homens e mulheres vindos da África para serem escravizados no Brasil. Segundo a Prefeitura do Rio, cerca de 20% dos escravos chegaram por ali. O Cais já sofreu com alagamentos em outras situações, como em abril de 2021 e julho de 2020

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) informou que vai ao local para verificar as condições do sítio arqueológico e averiguar se houve algum dano. Além disso, afirmou que há a necessidade de implementar, a longo prazo, a sustentabilidade do Cais. O Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG) pretende criar um protocolo mais eficaz de controle e gestão para o local.