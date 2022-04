Campanha do MP quer ajudar cidadãos a identificar notícias falsas no período eleitoral - Divulgação

Publicado 01/04/2022 15:12

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) divulgou, nesta sexta-feira (1) o lançamento de uma campanha informativa com o objetivo de conscientizar e alertar a população fluminense sobre as consequências causadas pela disseminação de notícias falsas, principalmente durante o período eleitoral.

O material divulgado pelo MP e suas coordenadorias especializadas, é composto por histórias em quadrinhos e vídeos explicativos, que visam aprimorar a capacidade do cidadão de identificar notícias falsas ou com conteúdo duvidoso, inibindo o compartilhamento impulsivo de compartilhar notícias sem verificação prévia, além de informar aos eleitores sobre como reportar casos de fake news às autoridades competentes.

A coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias Eleitorais (CAO Eleitoral/MPRJ), promotora de Justiça Renata Mendes, falou sobre o cuidado de não dar crédito a todo material que se receba por meio das redes sociais, estimulando a população a investigar se os conteúdos podem ter veracidade ou não.

"Não devemos acreditar em tudo que recebemos pelo WhatsApp ou por qualquer outra mídia que estamos acostumados a utilizar. É sempre importante se questionar, parar, pensar, ter um pensamento crítico, verificar se aquela notícia é efetivamente verdadeira antes de compartilhar", orienta a promotora.

O MP informa que, no total, a campanha será composta por mais de 30 postagens, que serão veiculadas entre uma a duas vezes por semana em todas as redes sociais oficiais da Instituição até o dia 1º de outubro (véspera do primeiro turno das eleições). Ao longo desse período, os posts da campanha serão identificados pela hashtag oficial #MPRJcontraFakeNews.