BRT atingiu a lateral do carro na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, na Barra - Reprodução

Publicado 01/04/2022 13:36

Rio - Um ônibus do BRT colidiu com um carro na manhã desta sexta-feira (1º), na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Duas vítimas, ambas sem ferimentos graves, foram socorridas pelos Bombeiros.



Segundo testemunhas, o articulado atingiu a lateral do veículo de passeio, que tentava fazer o retorno fora da pista correta. Por volta das 7 da manhã, o Quartel de Bombeiros da Barra da Tijuca foi acionado e foi até o local do acidente, que ocorreu próximo à estação Rede Sarah, do corredor BRT Transcarioca.



A colisão deixou duas vítimas, um homem com ferimentos moderados e uma mulher com machucados leves. Após serem socorridos pelos bombeiros, o casal foi encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, Zona Sul da cidade.