Segundo a Civil, o criminoso já vinha sendo investigado pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV)Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 01/04/2022 12:58 | Atualizado 01/04/2022 15:29

Rio - Um homem, de 45 anos, foi preso acusado de estuprar a própria neta, de 7, em Itaguaí, Região Metropolitana do Rio, na manhã desta sexta-feira. De acordo com agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), o crime foi descoberto após a menor de idade dar entrada em Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na Vila do João, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio, com sinais de abusos sexuais.

Orientada por uma médica da unidade de saúde, que identificou os sinais de estupro, a mãe da menor procurou a DCAV e, na distrital, a menor revelou o ocorrido. Em primeiro relato, ela negou que tivesse ocorrido abuso. Em um segundo relato da vítima, contudo, a criança revelou que o avô materno teria se aproveitado de um momento em que a mãe e o tio saíram de casa para praticar os atos criminosos.



A família teria ido para uma festa e deixado o homem cuidando da menor. Segundo investigadores, a menor teve ferimentos na região genital, anal e testou positivo para sífilis. Com base no relato da menina, um inquérito foi aberto contra o acusado e um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.



O avô responderá por estupro de vulnerável e perigo de contágio venéreo. Ele está preso e será levado para o Sistema Prisional ainda nesta sexta-feira, onde ficará a disposição da Justiça..