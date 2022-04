Dois mandados de prisão foram cumpridos e duas pessoas presas em flagrante - Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

Dois mandados de prisão foram cumpridos e duas pessoas presas em flagranteDivulgação/Polícia Rodoviária Federal

Publicado 01/04/2022 11:20 | Atualizado 01/04/2022 15:38

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma operação, nesta sexta-feira (1º), para desarticular uma organização criminosa, na comunidade do Parque das Missões, no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ao todo, dois mandados de prisão foram cumpridos, uma pessoa foi presa em flagrante por tráfico de drogas e outra com veículo adulterado. O objetivo da ação era cumprir 15 mandados de prisão, retirar barricadas, além recuperar automóveis e motocicletas roubados.



Além dos presos, foram apreendidos 20 veículos, drogas, dois rádios, dois coletes balísticos de prevenção a tiros de pistola e outros dois coletes com prevenção a tiros de fuzil. A operação contou com apoio da Delegacia de Homicídios da região (DHBF), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Polícia Penal e do Grupo de Operações com Cães da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

A Polícia Federal também atuou com o Núcleo de Polícia Marítima, usando embarcações para realizar eventual abordagem de suspeitos, mas não houve registro de fuga pela Baía de Guanabara.