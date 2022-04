Chuva causou transtornos na Tijuca - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Chuva causou transtornos na TijucaReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 01/04/2022 15:06 | Atualizado 01/04/2022 15:10

Rio - A frente fria que está passando pelo litoral do Rio deve manter o tempo chuvoso durante o fim de semana. A previsão é que a intensidade seja moderada a forte durante a tarde e noite desta sexta-feira (1). Os ventos também serão moderados e a temperatura deve abaixar em relação ao dia anterior, ficando entre 18ºC e 24ºC. A cidade se encontra em estágio de mobilização

No entanto, a expectativa é de que a chuva seja menos volumosa do que a observada na madrugada entre quinta (31) e sexta-feira. Esse cenário permanece no sábado (2), com céu nublado e a possibilidade de precipitações a qualquer hora. A intensidade continua diminuindo e a temperatura aumenta, podendo chegar a 28º na parte da tarde. O domingo (3) deve manter essas constantes, com a chuva mais fraca e o clima mais quente. Com isso, o sol chega na segunda-feira (4).

Transtornos

O clima deve ser mais estável durante o final de semana, mas temporal entre quinta (31) e sexta-feira (1) causou estragos no Rio. O guarda-corpo do Rio Maracanã, próximo ao cruzamento da Avenida Maracanã com a Rua Dona Delfina, na Tijuca, cedeu e fechou parte da pista. Ainda não há informação se a via já foi liberada. A Rio-Águas disse que "não foi nada significativo" e que irá recompor a estrutura após conclusão do talude entre o muro de contenção e a pista de rolamento. A previsão é de 30 dias.

Equipes da prefeitura foram acionadas para realizar o escoamento de bolsões d'água em diversos pontos. O bairro de Guaratiba, na Zona Oeste, registrou o maior acumulado da cidade, segundo o Sistema Alerta Rio. Entre 1h30 do dia 31 para 1h30 do dia 1º, foram cerca de 256mm de água. Esse número é semelhante ao que ocorreu em Jacarepaguá entre 8 e 9 de abril em 2019, causando um dos piores episódios de chuva desde que o sistema passou a fazer as medições, em 1997.