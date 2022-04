Criança fica ferida por estilhaços durante operação da PM em comunidades da Zona Norte - Divulgação

Publicado 01/04/2022 16:43 | Atualizado 01/04/2022 18:15

Rio - Uma criança de 11 anos ficou ferida por estilhaços, na manhã desta sexta-feira, durante um confronto entre policiais do 16º BPM (Olaria) e criminosos das comunidades Furquim Mendes e Dique, localizadas entre os bairros de Jardim América e Vigário Geral, na Zona Norte do Rio. Um suspeito também foi baleado na ação e morreu. Os feridos foram socorridos e levados ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. O estado de saúde da criança é estável.



Segundo os policiais envolvidos no confronto, uma das equipes foi atacada a tiros e houve confronto. Com o suspeito morto foi encontrado uma pistola e um radiotransmissor. O objetivo da operação, que iniciou no começo desta manhã , é de combater roubos de cargas e veículos na região, além de prender criminosos e apreender armamentos utilizados para os crimes.O policiamento foi intensificado na região e a ocorrência está em andamento na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).