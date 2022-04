Eci foi arrastada pelo carro por três quarteirões - Reprodução

Eci foi arrastada pelo carro por três quarteirõesReprodução

Publicado 15/04/2022 14:29 | Atualizado 15/04/2022 14:57

Rio - Um novo vídeo de câmeras de seguranças mostra a violência com que a idosa Eci Coutinho Bella, de 72 anos foi arrastada pelo carro da família , dirigido por criminosos, durante assalto na Pavuna, na Zona Norte, no último sábado (9).As fortes imagens mostram o veículo, um Tracker vermelho, passando em alta velocidade pela via enquanto a idosa, presa pelo cinto de segurança, está com o corpo quase totalmente para fora, sendo puxada pelo asfalto. No vídeo, pedestres aparecem ao fundo chocados com a situação. Eci recebeu alta do Hospital Getúlio Vargas na manhã desta Sexta-feira Santa e deixou a unidade às 12h15, ao lado de seus dois filhos, apesar da gravidade dos ferimentos em todo o corpo, principalmente nas costas.

Os dois criminosos apontados como autores da tentativa de latrocínio foram presos. Na quinta-feira (14), a família fez o reconhecimento do primeiro envolvido no crime, Júlio Cezar Ramos Bernardo , preso na quarta-feira (13), em um dos acessos ao Morro da Pedreira, na mesma região onde ocorreu o assalto.Na noite do mesmo dia, o segundo criminoso acusado de participar da tentativa de latrocínio contra a idosa foi capturado. Alex Sandro Francisco da Silva Júnior já possuía três anotações criminais anteriores. Ele teria sido reconhecido pelas vítimas através de "dublês".Na noite do último sábado, Eci Coutinho Bella voltava de uma festa com a família, quando dois homens em duas motos pediram para que saíssem do carro. O crime aconteceu em frente ao Fórum da Pavuna, na Avenida Sargento de Milícias.Durante a ação, a família conseguiu deixar o veículo, mas a idosa ficou presa pelo cinto de segurança, com o corpo todo para fora e acabou sendo brutalmente arrastada por cerca de três quarteirões, até o momento em que o cinto arrebentou e ela caiu na pista.Eci passou por uma cirurgia na quarta-feira, devido a fraturas no ombro, e ficou com as costas muito feridas.