Júlio Cezar Ramos Bernardo foi preso em um dos acessos ao Morro da Pedreira, na Zona Norte - Reprodução TV Globo

Publicado 14/04/2022 07:52 | Atualizado 14/04/2022 08:28

Rio - A Polícia Civil prendeu, na noite desta quarta-feira, um dos envolvidos no caso da dona Eci, idosa de 72 anos brutalmente arrastada por criminosos após ficar presa no cinto de segurança do carro em que estava no bairro da Pavuna, Zona Norte da cidade, no último sábado (8). Júlio Cezar Ramos Bernardo foi preso em um dos acessos ao Morro da Pedreira, na mesma região.

A expectativa é que Júlio Cezar seja transferido para uma unidade prisional ainda nesta quinta-feira. Segundo a corporação, um mandado de prisão preventiva também foi cumprido contra ele, por ter roubado uma creche na região da Pavuna. A polícia ainda não divulgou maiores detalhes sobre esse assalto.



De acordo com a Civil, um segundo suspeito envolvido no caso já foi identificado e os agentes da 39ª DP (Pavuna) realizam diligências para localizar e prender o acusado.



Na manhã desta quarta, dona Eci passou por uma cirurgia no Hospital Estadual Getúlio Vargas para colocar uma prótese no ombro, que foi quebrado em três partes. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), seu estado de saúde é considerável estável.

Entenda o caso

A família de Eci voltava de uma festa na noite de sábado quando foi abordada por dois criminosos em duas motocicletas, que os obrigaram a sair do veículo. O filho da idosa, a nora e os dois netos – uma menina de 7 anos, e um adolescente de 14, também estavam no carro e conseguiram sair a tempo. A vítima acabou ficando presa e foi arrastada por aproximadamente três quarteirões, até que o cinto arrebentou e ela caiu.

Além do ombro quebrado, as costas, os braços e as pernas ficaram em carne viva e, segundo o filho, o asfalto ficou grudado nessa região. O crime foi registrado na 39ª DP (Pavuna) ainda na noite de sábado e um dos autores já foi identificado. O automóvel da família ainda não foi recuperado, nem localizado.