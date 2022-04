Publicado 14/04/2022 00:00

Se a compra de Viagra pelas Forças Amadas já é questionável, o superfaturamento de 143% é uma afronta. O comprimido, no valor de R$ 3,65, colocaria um pacote de macarrão na mesa das famílias e ainda sobraria um pouco. Mas isso não é pensado por quem tem o poder da canetada.

Os cariocas foram surpreendidos ontem com o caos no trânsito tanto de saída do Rio quanto de chegada. Os hotéis estão com lotação quase máxima e os dois feriados seguidos prometem movimentar a cadeia turística. Isso que precisamos.