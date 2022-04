Baixada Fluminense tem só um rabecão para remover corpos vítimas de violência - Foto: reprodução internet

Publicado 13/04/2022 21:00

Rio - A Baixada Fluminense conta apenas com dois rabecões para remover vítimas de violência, sendo que um deles está quebrado. Com isso, conforme mostra denúncia do site G1, policiais, bombeiros e familiares de vítimas da violência na Baixada Fluminense precisam esperar horas para o recolhimento dos corpos.

Conforme a reportagem, em toda a Baixada Fluminense, onde vivem cerca de 4 milhões de pessoas e que registra o maior número de mortes violentas do estado, só há um rabecão em funcionamento.

A falta de rabecões é confirmada por bombeiros e por policiais civis responsáveis pelos registros das ocorrências. E por parentes que esperaram quase um dia inteiro pela remoção do corpo para o Instituto Médico Legal.

Espera por mais de 15 horas

Ainda de acordo com o G1, um estudo dos Bombeiros mostra que, em média, nove corpos são recolhidos por dia na Baixada Fluminense. No início deste mês, um homem levou um tiro nas costas e chegou morto à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Queimados. O corpo ficou das 6h20 até 21h30 na UPA à espera de um rabecão.

Ao site, o Corpo de Bombeiros confirmou que a Baixada conta apenas com duas viaturas e que uma delas enfrentou problemas e o reparo será providenciado.