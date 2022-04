Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Em 2022, 79 empresas se inscreveram, representando 6 estados e 21 capitais e grandes cidades de todo Brasil. Os inscritos receberam avaliações de usuários para 6 quesitos:



1) melhor preço,



2) pontualidade na entrega,



3) qualidade dos serviços,



4) cordialidade dos funcionários,



5) limpeza pós-mudança,



6) atendimento pós-mudança.



Veja o resultado da pesquisa para as

Entre os fatores avaliados o preço das mudanças apresentou as melhores notas sendo considerado de maneira global como ótimo por 77% dos usuários, o que era de se esperar, pois a função do portal é comparar preços entre várias transportadoras de qualidade.



"O Mudanças Econômicas já ajudou mais de 97 mil pessoas a se mudarem desde 2007." diz Wagner Cunha, sócio do portal. "Disponibilizamos um formulário simples para o usuário fornecer detalhes da sua mudança, estes dados são enviados para transportadoras da cidade do Rio de Janeiro, a pessoa recebe então vários orçamentos e fecha com a empresa que melhor lhe atender." completa Wagner.