Dilsinho (camisa AB+) e Bruno Cardoso (camisa B+) são os embaixadores da iniciativaDivulgação

Publicado 13/04/2022 19:30

Rio - O Hemorio lança, nesta sexta-feira (15), a segunda etapa da campanha 'Você Faz Meu Tipo' para atrair doadores de sangue durante o Carnaval. Na primeira edição, que ocorreu entre o final de fevereiro e início de março, cerca de dois mil doadores foram mobilizados pela ação. Agora, os embaixadores oficiais da iniciativa são o cantor Dilsinho e o grupo Sorriso Maroto, que divulgarão a importância desse gesto nas redes sociais para mobilizar fãs por todo Rio.



"É uma honra ser convidado pelo Hemorio para fazer parte de uma campanha tão importante. Espero que todas as pessoas que acompanham o meu trabalho possam se sentir inspiradas a participar, doando sangue e salvando vidas", disse Dilsinho.



Bruno Cardoso, vocalista do Sorriso Maroto, também comentou sobre a campanha: "A solidariedade e a alegria representam bem o povo do Rio de Janeiro e o Carnaval. Por isso, ser embaixador do Hemorio, durante uma campanha como essa, representa uma grande responsabilidade em demonstrar a importância da doação de sangue neste período. É um grande prazer fazer parte."



Informações gerais



Segundo o Ministério da Saúde, o Carnaval é um período em que ocorre uma baixa de até 20% nos estoques disponíveis para transfusões. Além disso, a demanda por bolsas de sangue aumenta devido ao maior número de acidentes na cidade durante as festividades.



De acordo com parâmetros da Organização Mundial de Saúde (OMS), para manter os estoques regulares é preciso que 1,5% a 3% da população doe regularmente. O Brasil tem hoje 1,8% de doadores. Em todo país, são coletadas uma média de 3,5 milhões de bolsas de sangue por ano.



Somente em janeiro deste ano, por conta da pandemia, da epidemia de gripe e das fortes chuvas, o Hemorio registrou queda de mais de mil bolsas de sangue em relação ao mesmo período de 2021. A doação é fundamental para garantir suporte às principais emergências, maternidades e unidades de saúde do estado do Rio.



"Esse é um período difícil para o Hemorio, pois estamos diante de duas semanas de feriados consecutivos: a Páscoa e o Carnaval. Por isso, é muito importante garantir que os estoques estejam abastecidos para dar suporte àqueles que precisam e permitir que possamos comemorar essas datas de forma tranquila. Não deixe de vir aqui nestes dias, precisamos muito de vocês", disse o diretor geral do Hemorio, Luiz Amorim.



O atendimento para a doação não será alterado nos dias de carnaval. O hemocentro manterá seu funcionamento de segunda a segunda, incluindo feriados, das 7h às 18h.



Quem pode doar?



Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 kg, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto. Jovens com 16 e 17 anos só podem doar sangue com autorização dos pais ou responsáveis legais. Devem portar ainda um documento de identidade do responsável. Não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes.



Os voluntários não podem ter tido hepatite após os 10 anos, nem estar expostos a doenças transmissíveis pelo sangue (sífilis, AIDS, hepatite e doença de Chagas). Mulheres grávidas ou amamentando e usuários de drogas não podem doar sangue. Além disso, quem foi infectado pela Covid-19 pode doar após 10 dias do desaparecimento dos sintomas e quem já recebeu a vacina pode doar após sete dias da aplicação (48h em caso de Coronavac).



Para mais detalhes ou informações, o doador pode consultar as redes sociais do Hemorio (@hemorio) ou ligar para o Disque Sangue (08000 282 0708), de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 7h às 17h.