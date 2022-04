Imagens mostram fogo alto e muita fumaça - Redes Sociais

Publicado 13/04/2022 19:09 | Atualizado 13/04/2022 20:32

Rio - Um incêndio de grandes proporções atingiu, na noite desta quarta-feira (13), uma unidade da loja Magazine Luiza, localizada na Rua Conde de Bonfim, no bairro da Tijuca, Zona Norte da cidade. Informações preliminares dão conta de que o fogo começou no estoque do estabelecimento, que fica no segundo andar.

Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver chamas altas e muita fumaça preta. Ainda não há informações do que teria causado o incêndio. Procurada pelo DIA, a direção do local informou que não houve feridos.

Loja de eletrodomésticos é tomada pelo fogo na Rua Conde de Bonfim, na Tijuca, Zona Norte da cidade. Bombeiros atuam no local desde às 18h35.



Crédito: Redes Sociais pic.twitter.com/KgOjcRPqrM — Jornal O Dia (@jornalodia) April 13, 2022

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quarteis da Tijuca e de Vila Isabel atuaram na região. O fogo foi controlado por volta de 20h30.