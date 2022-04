CEDAE orienta a população de Teresópolis a economizar água nestas terça-feira e quarta-feira - Andréa Brito

Publicado 13/04/2022 00:00 | Atualizado 13/04/2022 19:26

Rio - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) assinarão um convênio, nesta terceira feira (12), com o objetivo de troca de informações e auditoria e ações de controle de dois anos e contratos firmados por órgãos estaduais e municipais relacionados às verbas do chamado 'leilão da Cedae'.



O documento foi assinado pelo procurador-geral da Justiça, Luciano Mattos, e pelo conselheiro-presidente do TCE-RJ, Rodrigo Melo do Nascimento. Segundo o Procurador-Geral da Justiça, é importante dar transparência à destinação de dois recursos.



“Pretendemos usar uma lupa nos recursos, acompanhar o investimento que está sendo feito, ousado na destinação, e dar total transparência, sem interferir na autonomia do ente federal. Se aplicados, esses recursos vão representar uma nova fase para o estado do Rio de Janeiro”, explicou Luciano Mattos.



Aliás, ou vereador-presidente do TCE-RJ, destacou a iniciativa de atuar em conjunto na busca da recuperação econômica do estado



"Vamos intensificar nosso diálogo, especificamente no que diz respeito à aplicação de dois recursos da Cedae, para que sejam aplicados e possam contribuir decisivamente para a recuperação econômica do estado e de dois municípios do Rio de Janeiro", afirmou Rodrigo Melo



. da força-tarefa Cedae/MP, a promotora Dá Justiça Carolina Senra afirmou sobre o acompanhamento de dois valores arrecadados: "O MP vai fiscalizar a aplicação desses verbos cobrando um plano para que dois municípios sejam mantidos ou balanceados oralmente", adiantou.

Força-tarefa



Criada no dia 17 de novembro do ano passado, e assinada pelo então procurador-geral de Justiça do Rio, Luciano Mattos, a força-tarefa surgiu com o objetivo fiscalizar a destinação dos recursos obtidos a partir dos contratos de concessão celebrados pelo Estado e pelos municípios na área de saneamento básico.



A resolução lembra que a realização do leilão de lotes das concessões, em 30 de abril de 2021, foi o primeiro projeto de concessão dos serviços de saneamento básico após a edição do novo marco regulatório do saneamento básico no Brasil.



Estiveram presentes à solenidade de assinatura do convênio, realizada no gabinete do PGJ, o coordenador-geral de Atuação Coletiva Especializada (CGACE/MPRJ), promotor de Justiça David Francisco de Faria, o chefe de gabinete da presidência do TCE-RJ, Laelio Andrade, e o secretário-geral de Controle Externo, Oséias Pereira de Santana.