Material apreendido com criminoso nesta terça-feira (12) - Polícia Militar / Divulgação

Publicado 13/04/2022 21:56

Rio - Policiais Militares prenderam, na noite desta terça-feira (12), um ex- PM conhecido como "Zé Rato", de 60 anos. De acordo com agentes, ele é suspeito de pertencer a um grupo paramilitar, que age no bairro Santa Eugênia, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, além de ter participado de uma chacina em março de 2007, onde cinco jovens morreram no Ciep Cacilda Becker, no bairro Miguel Couto, também em Nova Iguaçu.



Segundo moradores, um grupo de amigos estava na quadra da escola durante uma festa quando oito homens armados e usando máscaras de carnaval se aproximaram das vítimas e fizeram vários disparos. Cinco pessoas morreram e os outras três conseguiram escapar.

Ele também teria matado um homem identificado como Alessandro Souza Mendes, de 34 anos, em 2005. À época, na casa do ex-PM, a polícia encontrou documentos da vítima, fotos dele [assassino] com armas na cintura, munição, armas de diversos calibres - inclusive uma anti-aérea .50mm, capaz de derrubar um helicóptero - e roupa camuflada.

Nesta terça-feira equipes da 8ª Delegacia Policial Judiciária Militar receberam uma denúncia de que o criminoso estava na Rua Doutor Laureano junto com outros bandido exigindo pagamento de taxas de serviço de segurança particular a comerciantes locais. No local, os agentes encontraram Zé Rato com uma pistola calibre .380mm, 12 munições e um celular.

"Zé Rato", havia sido expulso da PM em 1987 e fazia segurança clandestina na região de Nova Iguaçu. Agora ele responderá pelo crime de homicídio.