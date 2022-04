De acordo com a Light, o fornecimento de energia foi interrompido por uma falha técnica em um dos equipamentos na subestação do Jardim Botânico. - Reprodução

Publicado 13/04/2022 21:22 | Atualizado 13/04/2022 21:32

Rio — Uma ocorrência na subestação Jardim Botânico da Light ocasionou falta de energia por volta das 17h30, desta quarta-feira, dia 13, em trechos de ruas da Lagoa, Gávea e Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio. Em nota, a companhia informou que equipes da light atuaram rapidamente na normalização do fornecimento de energia, que durou cerca de 40 minutos.

De acordo com a Light, o fornecimento de energia foi interrompido por uma falha técnica em um dos equipamentos na subestação do Jardim Botânico. A companhia informou que estão sendo apuradas as causas da ocorrência.

Nas redes sociais é possível ver diversos relatos de moradores da região a respeito do apagão. Segundo relatos, a ocorrência também afetou parte da Rua Humaitá