O arcebispo metropolitano do Rio, Dom Orani João, Cardeal Tempesta, celebrará missa na Catedral Metropolitana do RioReprodução

Publicado 14/04/2022 07:55

Rio - O Arcebispo Metropolitano do Rio, Dom Orani João, Cardeal Tempesta, celebrará nesta quinta-feira (14) e nos dias 15, 16 e 17 de abril, na Catedral Metropolitana do Rio, o tríduo Pascal, que terminará no Domingo de Páscoa. uma procissão, passando pelos Arcos da Lapa, onde a Fundação Cesgranrio realizará o “Auto da Paixão de Cristo”. Na Sexta-feira Santa, haverá uma procissão, passando pelos Arcos da Lapa, onde a Fundação Cesgranrio realizará o “Auto da Paixão de Cristo”. Neste local, o Arcebispo fará uma parada para assistir o auto e dar a benção final.

Na terça-feira (19) acontecerá na Catedral Metropolitana uma ação social para a população em situação de rua. O Arcebispo abençoará as refeições que serão distribuídas a população em situação de rua.

Confira a programação:

Quinta-feira Santa – 14 de abril – Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro



9h – Missa do Crisma (também conhecida como “Missa da bênção dos Santos Óleos”). Nesta celebração, o Arcebispo abençoará os óleos do sacramento da Crisma, dos Catecúmenos (batismo) e da Unção dos Enfermos. Estes óleos serão utilizados nas 1113 igrejas (paróquias, oratórios e capelas) na cidade do Rio de Janeiro. Nesta ocasião também, todos os padres da Arquidiocese do Rio deverão concelebrarem com o Cardeal e bispos auxiliares, renovando suas promessas sacerdotais. Ao final da cerimônia, os Santos Óleos – Crisma, Catecúmenos (batismo) e Unção dos Enfermos, serão distribuído as paróquias para que sejam utilizados nos respectivos sacramentos, até a Quinta- Feira Santa do ano seguinte, ou seja, em 2023.



18h – Missa da Ceia do Senhor, com rito de “Lava-pés”. Nesta celebração se fará memória da instituição da Eucaristia e do Sacerdócio. Com esta cerimônia a Igreja iniciará oficialmente o Tríduo Pascal. No rito de “Lava-pés”, o Arcebispo lavará os pés de 12 professores (6 homens e 6 mulheres), recordando a Campanha da Fraternidade da CNBB de 2022, que aborda o tema da educação – “Fala com sabedoria, ensina com amor” (Provérbios 31,26). Os professores estarão vestidos com camisas brancas.



Sexta-feira santa – 15 de abril – Catedral Metropolitana e Arcos da Lapa



Catedral Metropolitana

15h – A cerimônia na Catedral começará às 15h, com a solene liturgia da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo (paixão e morte). Esse é o único dia do ano em que não se celebra missa em nenhuma igreja do mundo. No início desta celebração, o Arcebispo se prostrará no chão da Catedral, depois seguirá toda liturgia com o relato da paixão de Cristo. Em seguida, após a “oração universal”, será apresentada a cruz ao arcebispo, que conduzirá a “Adoração da Cruz”.



Arcos da Lapa

18h30 – “Auto da Paixão de Cristo” – Após a celebração na Catedral, seguiremos com uma procissão, passando pelos Arcos da Lapa, onde a Fundação Cesgranrio realizará o “Auto da Paixão de Cristo”. Neste local o Arcebispo fará uma parada para assistir o auto e dar a benção final.



Sábado Santo ou Sábado de Aleluia – Vigília Pascal – 16 de abril – Seminário São José (Rio Cumprido) e Catedral Metropolitana



09h – Seminário São José – ‘Ofício das Leituras’ (oração por meio de salmos), que acontecerá no Seminário Arquidiocesano de São José na Rua Paulo de Frontin, no Rio Cumprido.



18h – Catedral Metropolitana – Solene Vigília Pascal – Para o cristão é um período de silêncio e que indica que todos estão à espera da ressurreição de Jesus. A celebração da vigília será iniciada na parte externa da Catedral, com a Bênção do Fogo, de onde será retirada uma chama com a qual o Arcebispo do Rio irá acender o Círio Pascal (vela de 1 metro), que simboliza Cristo Ressuscitado. A Vigília prossegue depois para o interior do templo, com o canto do anúncio da Ressurreição, a renovação das promessas batismais, seguida da Missa Solene.



Domingo de Páscoa – 17 de abril – Catedral Metropolitana



10h – Catedral Metropolitana – No Domingo a igreja celebrará a missa da Ressurreição de Jesus.



Terça-feira – 19 de abril – Catedral Metropolitana



12h – Haverá uma ação social promovida pela Arquidiocese do Rio de Janeiro na Catedral Metropolitana. O Arcebispo abençoará as refeições que serão distribuídas a população em situação de rua.