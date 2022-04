Rio entra em estágio de mobilização após registros de chuva - Arquivo / Fabio Costa / Agência O Dia

Publicado 14/04/2022 07:20

fotogaleria Rio - O município do Rio entrou em estágio de mobilização às 3h15 desta quinta-feira. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), há previsão de chuva fraca a moderada, pela manhã, e pancadas de chuva, a partir da tarde, acompanhadas de raios e rajadas de vento moderado a forte (de 18,5 km/h até 76 km/h). A temperatura máxima será de 29°C e a mínima de 21°C.

Entre 6h e 6h15, houve registro de chuva moderada na Ilha do Governador, Penha e Anchieta na Zona Norte; e chuva fraca em outros pontos da cidade, como Campo Grande, Santa Cruz e Madureira, na Zona Oeste. Também teve chuva entre 5mm e 20mm em 1h nas estações Recreio dos Bandeirantes (8,0 mm) e Estrada Grajaú/Jacarepaguá (6,2 mm).

Entre 3h30 e 3h45 houve registro de chuva moderada no Alto da Boa Vista, Guaratiba, Jacarepaguá, Cidade de Deus, Barra/Barrinha, na Zona Oeste; no Jardim Botânico, Rocinha e Laranjeiras, na Zona Sul.

Por conta da chuva, diversos transtornos foram registrados na cidade. Um bolsão d'água ocupou uma faixa da Rua Vinícius de Moraes, na altura da Avenida Epitácio Pessoa, em Ipanema, na Zona Sul do Rio. Equipes da prefeitura foram acionadas e liberaram a via após limpeza. Em Inhoaíba, na Zona Oeste, um bolsão também ocupou parcialmente a Avenida Cesário de Melo, na altura da estação BRT São Jorge. A água já foi escoada da via.

Na Avenida Armando Lombardi, um bolsão d'água também ocupou parcialmente a pista central, sentido Recreio, na altura da estação BRT Jardim Oceânico. Uma equipe da Comlurb foi acionada e liberou a pista.