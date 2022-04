Filho contou que a mãe está em estado de choque e sofrendo muito - Arquivo Pessoal

Filho contou que a mãe está em estado de choque e sofrendo muitoArquivo Pessoal

Publicado 13/04/2022 12:00 | Atualizado 13/04/2022 13:52

Rio - A idosa Eci Coutinho Bella, de 72 anos, passou por uma cirurgia, na manhã desta quarta-feira (13), no Hospital Estadual Getúlio Vargas, para colocar uma prótese no ombro, que foi quebrado em três parte depois que ela foi arrastada por cerca de um quilômetro, ao ficar presa pelo cinto de segurança do carro do filho, roubado na noite do último sábado (9), no bairro da Pavuna, na Zona Norte do Rio. O procedimento terminou às 11h30.

"Ela estava bem. Apesar do sofrimento, das dores, continua estável o quadro dela. Agora, eu estou aqui na porta do hospital esperando notícias. É triste, porque ela está sofrendo, mas graças a Deus ela está bem. Agora, vamos ver o resultado dessa cirurgia como vai ser", disse o filho da vítima, o corretor Alex Coutinho, de 48 anos. Segundo ele, se o estado de saúde da mãe permanecer estável, Eci deve receber alta na próxima sexta-feira (15).A família voltava de uma festa na noite de sábado e foi abordada por dois criminosos em duas motocicletas, que os obrigaram a sair do veículo. O filho de Elci, a nora e os dois netos, uma menina de 7 anos, e um adolescente de 14, também estavam no carro e conseguiram sair a tempo, mas a vítima acabou ficando presa e foi arrastada por aproximadamente três quarteirões, até que o cinto arrebentou e ela caiu.A idosa foi socorrida para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, também na Zona Norte. Além do ombro quebrado, as costas, os braços e as pernas ficaram em carne viva e, segundo o filho, o asfalto ficou grudado nessa região. O crime foi registrado na 39ª DP (Pavuna) ainda na noite de sábado e um dos autores já foi identificado. De acordo com Alex, a Polícia Civil pediu a prisão do criminoso, mas aguarda o mandado ser expedido pela Justiça do Rio.Ainda segundo o corretor, contra o bandido já havia sido feito outro pedido de prisão, há cerca de três meses, também por conta de um assalto. "Se já estivesse preso, minha mãe não estaria do jeito que está. Se fosse só um assalto, eu estava na minha, quieto na minha casa, se tivesse só levado o meu carro. Mas, o que esse cara fez não pode ficar impune", desabafou Alex.Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento e diligências estão sendo realizadas para localizar e prender os envolvidos. Segundo o delegado titular da 39ª DP (Pavuna), Thiago Dorigo, os agentes atuam para identificar um segundo crimosos que participou da ação. O automóvel da família ainda não foi recuperado, nem localizado.