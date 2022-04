Eci estava internada no Hospital Estadual Getúlio Vargas - Arquivo pessoal

Publicado 15/04/2022 11:47 | Atualizado 15/04/2022 14:26

Rio - A idosa Eci Coutinho Bella, de 72 anos, que foi brutalmente arrastada em um carro por três quarteirões durante assalto na Pavuna , no sábado (9), recebeu alta na manhã desta Sexta-Feira Santa (15), após passar quase uma semana internada com graves ferimentos.

Eci deixou o hospital por volta das 12h15. De acordo com Alex Coutinho, filho da vítima, agora a família está mais tranquila, já que a matriarca está em casa e os criminosos foram capturados.

"Nesse momento, eu sinto um alívio, sensação de justiça feita. Graças a Deus, os dois bandidos cruéis que fizeram isso com a minha mãe foram presos e minha mãe está tendo alta do hospital agora. Estou indo buscar ela, estou muito feliz que minha mãe está indo para casa, principalmente em uma data como hoje. É muito importante eu trazê-la para nossa casa, apesar de saber que ela está sentindo muita dor, porque o negócio foi muito forte", destacou Alex.

Na noite desta quinta-feira (14), o segundo criminoso acusado de participar da tentativa de latrocínio contra a idosa foi preso. Alex Sandro Francisco da Silva Júnior já possuía três anotações criminais anteriores.

Um pouco mais cedo, também na quinta, a família fez o reconhecimento do primeiro envolvido no crime, Júlio Cezar Ramos Bernardo , preso na quarta-feira(13), em um dos acessos ao Morro da Pedreira, na mesma região.

Relembre o caso

Na noite do último sábado, Eci Coutinho Bella voltava de uma festa com a família, quando dois homens em duas motos pediram para que saíssem do carro. O crime aconteceu em frente ao Fórum da Pavuna, na Avenida Sargento de Milícias.

Durante a ação, a família conseguiu deixar o veículo, mas a idosa ficou presa pelo cinto de segurança, com o corpo todo para fora e acabou sendo brutalmente arrastada por cerca de três quarteirões, até o momento em que o cinto arrebentou e ela caiu na pista.

Eci passou por uma cirurgia na quarta-feira, devido a fraturas no ombro, e ficou com as costas muito feridas.