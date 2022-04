Criminosos foram encaminhados para a 88ª DP (Barra do Piraí) - Reprodução / Internet

Publicado 15/04/2022 13:43 | Atualizado 15/04/2022 14:04

Rio - Policiais da 88ª DP (Barra do Piraí) prenderam, nesta quinta-feira (14), dois traficantes, de 19 e 21 anos, que não tiveram os nomes divulgados, suspeitos de espancar um morador de Barra do Piraí e ameaçar a mulher dele, além de depredar o carro do casal. O motivo, segundo os agentes, foi o fato das vítimas terem pedido aos criminosos que parassem de vender drogas para crianças. O caso aconteceu em março.

De acordo com os policiais, o casal estava em um restaurante com a filha de três meses quando viu a dupla vendendo drogas para menores em frente ao estabelecimento. Ao tentar falar com os criminosos, o homem foi imediatamente atacado com socos e chutes e teve o vidro do carro quebrado com pedras. Além disso, sua companheira foi ameaçada por um traficante que estava armado.

Na delegacia, foram cumpridos mandados de prisão contra a dupla, que vai responder por associação para o tráfico de drogas, coação no curso do processo, lesão corporal, ameaça e dano. Um dos presos já possuía anotação criminal por roubo.