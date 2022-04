Mulher é detida após tentar roubar chocolates em loja da Zona Sul do Rio - Reprodução Twitter

Publicado 15/04/2022 10:04

Rio - Uma mulher foi detida após tentar roubar diversas barras de chocolates de um estabelecimento comercial na noite desta quinta-feira, no bairro Catete, na Zona Sul do Rio.



Diversos chocolates apreendidos por nossos policiais do #2BPM/#PMERJ, durante ação que frustrou um furto a estabelecimento comercial, nesta quinta-feira, no Catete. pic.twitter.com/TVP1OxcofZ — @pmerj (@PMERJ) April 15, 2022 De acordo com a Polícia Militar, agentes do 2ºBPM (Botafogo) realizavam patrulhamento na Rua Bento Lisboa, quando avistaram um homem contendo uma mulher em uma loja. No local, a equipe viu que a suspeita portava uma faca. O rapaz informou aos policiais que a mulher entrou no estabelecimento e furtou diversos itens, como chocolates e desodorantes.

A suspeita foi encaminhada para a 12ªDP (Copacabana).

