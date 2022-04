O caso foi encaminhado para a 16ª DP (Barra da Tijuca) - Reprodução/Polícia Civil

Publicado 15/04/2022 12:04

Rio - Policiais militares da UPP Rocinha, através de informações do Setor de Inteligência, prenderam, na noite desta quinta-feira, um homem que estava foragido da Justiça pelo crime de estupro de vulnerável. O criminoso, que não teve sua identidade revelada, foi detido na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com a corporação, o homem tem mais de 10 anotações criminais em sua ficha. No entanto, a PM não detalhou quais são esses crimes.

No momento da prisão, os agentes apreenderam com ele uma réplica de arma de fogo e uma substância entorpecente utilizada para a prática do golpe conhecido como "Boa Noite Cinderela".

A ocorrência foi encaminhada à 16ºDP (Barra da Tijuca).