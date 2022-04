Daniel Silveira em evento na Barra da Tijuca - Reprodução / TV Globo

Daniel Silveira em evento na Barra da TijucaReprodução / TV Globo

Publicado 15/04/2022 14:22 | Atualizado 15/04/2022 14:58

Rio - O empresário Davi Quintela de Souza, dono do clube Bella Marina, localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade, foi espancado por policiais militares no último sábado (8), após pedir para que eles tirassem a música de uma festa que acontecia no local. De acordo com Davi, que estava em uma comemoração ao lado da dos PMs, só um ambiente tinha autorização para tocar música ao vivo.

"Pedi uma vez, duas vezes, três vezes, e não respeitaram. Eu falei que não ia discutir com eles, nem brigar, apenas desliguei o disjuntor da luz e o som deles parou. De repente veio uma mulher me xingando e dizendo que eu não podia ter feito isso. Um rapaz me empurrou, eu caí, e o outro já veio me socando. Aí veio mais um e me bateu junto com ele", disse Davi à TV Globo.

Quintela cita também que junto com os militares estava o deputado federal Daniel Silveira (PTB). "Eles estavam querendo mostrar autoridade e disseram inclusive que tinham levado para a festa o Daniel Silveira. A todo momento eles gritavam: 'o Daniel é meu convidado. Eu trouxe o Daniel para a Marina'".

Vale lembrar que Silveira é réu em uma ação penal no Supremo Tribunal Federal (STF) por ataques e ameaças a ministros. Ele também é investigado por desobediência e usa tornozeleira eletrônica. Segundo uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, Daniel "não pode participar de qualquer evento público em todo território nacional", e também está proibido de deixar o município em mora, que é Petrópolis, na Região Serrana.

Não há informações de que Daniel estaria envolvido na confusão. O dono do local registrou a ocorrência na 16ª DP (Barra da Tijuca). Em nota, a Polícia Militar informou que os agentes, que foram identificados como Victor Hugo da Costa Silva, lotado no 15º BPM, e Thiago Freitas, lotado no Grupamento Aeromóvel, foram convocados a depor.

A Polícia Civil disse que envolvidos e testemunhas estão sendo ouvidos e que os agentes analisam imagens de câmeras de segurança, assim como laudos complementares de corpo de delito da vítima. "Os autores foram autuados por lesão corporal. As investigações estão em andamento para esclarecer todos os fatos".