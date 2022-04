Corpo de Jordan foi identificado entre os resgatados e sepultado nesta sexta-feira - Reprodução/TV Globo

Publicado 15/04/2022 14:44 | Atualizado 15/04/2022 15:18

Rio - Bombeiros resgataram, nesta quinta-feira (14), o corpo de Jordan Ramos do Nascimento e de outros dois homens, na Baía de Guanabara. As vítimas foram encontradas por volta das 11h30 e encaminhadas pela Defesa Civil do Estado ao Instituto Médico Legal (IML) de Niterói. Os militares realizavam buscas desde a quarta-feira (13) por três pescadores que desapareceram em uma praia de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

De acordo com a Polícia Civil, somente o corpo de Jordan foi identificado, enquanto os outros dois estão em processo de identificação. Entretanto, segundo a instituição, um deles está em estado avançado de decomposição e o outro passou por exames que constataram que a causa da morte não foi afogamento. O corpo do pescador foi sepultado nesta sexta-feira (15), no Cemitério São Miguel, em São Gonçalo.

Segundo o G1, familiares disseram que Jordan, Cléber Luiz Gomes e Vanderley da Silva saíram de barco por volta das 17h da terça-feira (12) e passaram a noite no mar. Na manhã de quarta-feira, destroços da embarcação foram encontrados próximos à Praia da Ribeira, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, e reconhecidos pelo filho de Jordan. Cléber e Vanderley ainda estão desaparecidos e os trabalhos de busca continuam.