Pertences da vítima que foi roubada na Quinta da Boa Vista - Guarda Municipal / Divulgação

Publicado 15/04/2022 16:47 | Atualizado 15/04/2022 16:49

Rio - Guardas municipais da 11ª Inspetoria e do Grupamento de Operações com Cães (GOC) prenderam, nesta quinta-feira (15), um homem, de 31 anos, que não teve o nome divulgado, pelo crime de assédio sexual envolvendo três adolescentes de 12 e 13 anos, no Parque Madureira, Zona Norte da cidade.

De acordo com agentes, equipes estavam em patrulhamento na região quando um pedestre fez uma denúncia de assédio contra adolescentes em um dos banheiros do local. No deslocamento para prender o criminoso, os guardas notaram um tumulto e perceberam que o asssediador estava sendo agredido por populares. Imediamente a equipe da Guarda Municipal impediu a agressão e deteve o homem.

Em seguida, as vítimas, que estavam acompanhadas de seus responsáveis, foram identificadas. Na delegacia, elas contaram que o criminoso entrou no banheiro feminino onde estavam e ficou fazendo gestos obscenos, além de oferecer R$ 100 para elas. Todos os envonvidos foram encaminhados para a 40ª DP (Honório Gurgel), onde o caso foi registrado.



Mochila roubada

Também na Zona Norte, na Quinta da Boa Vista, uma equipe do Grupamento de Operações com Cães estava em patrulhamento pela região na manhã desta sexta-feira (15), quando foi acionada por cidadãos que informaram sobre uma mochila abandonada no interior do parque, próximo ao portão. Ao verificar o objeto, os agentes encontraram um telefone celular, uniformes e outros pertences da vítima junto com uma réplica de pistola.

Com o material encontrado, os agentes descobriram que os pertences eram de uma funcionária do hospital que fica em frente ao parque. Após ligar para a mulher, os policiais pediram para que ela fosse até a 17ª DP (São Cristóvão). Chegando na unidade policial, a vítima informou que o roubo tinha acontecido na noite anterior e que entrou em luta corporal com o assaltante após perceber que a arma não era de verdade, mas ele a empurrou contra uma árvore e conseguiu fugir com sua mochila.

Ainda na delegacia, ela conseguiu identificar o criminoso ao verificar o álbum de suspeitos. A ocorrência foi registrada e os pertences devolvidos à vítima.