Material apreendido com dois criminosos no JacarezinhoReprodução Twitter

Publicado 16/04/2022 10:06

Rio - A Polícia Militar, através do programa Cidade Integrada, prendeu um homem apontado como um dos chefes do tráfico no Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, na noite desta sexta-feira. O criminoso, conhecido como Rebelde, foi capturado por agentes da UPP da região, na Rua Álvares de Azevedo, no Jacaré.

De acordo com a corporação, Rebelde estava sendo procurado há dois anos, e contra ele havia um mandado de prisão em aberto.

#BPChq prende dois traficantes comercializando drogas no Jacarezinho. Ao todo, no dia de ontem, três criminosos foram presos na comunidade, sendo um deles o chefe do tráfico, procurado pela polícia há dois anos.#CidadeIntegrada @GovRJ pic.twitter.com/lTyEG8e7HS — @pmerj (@PMERJ) April 16, 2022 Além dele, outros dois criminosos foram presos pelo Batalhão de Polícia de Choque (BPChq). Segundo a PM, eles estavam comercializando drogas no Jacarezinho.

O caso foi encaminhado à 19ªDP (Tijuca).

Queda de crimes



Segundo dados divulgados neste sábado pelo Governo do Estado, o Cidade Integrada atuou para prender 123 criminosos, apreendeu 1500 kg de drogas e retirar 27 mil kg de barricadas dos acessos às comunidades. No Jacarezinho e arredores o Instituto de Segurança Pública (ISP) comparou os dados de roubo de rua no período de 19 de janeiro a 12 de abril de 2022 com o mesmo período do ano anterior e mostrou queda de 34,2%.



A queda que também é percebida pelo ISP onde a Operação Segurança Presente atua. Com mais de 30 bases espalhadas pelo estado e agindo para promover ordenamento urbano, coibir roubos e acolher moradores de rua, o programa também recebeu ampla aprovação popular de acordo com a mesma pesquisa do Datafolha.