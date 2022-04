73ª DP (Neves) - Arquivo

Publicado 16/04/2022 17:12 | Atualizado 16/04/2022 17:18

Rio - Dois homens morreram, na noite desta sexta-feira, após trocar tiros com um policial militar em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O agente estava à paisana no momento em que houve a tentativa de assalto no bairro do Camarão. Não há a identificação dos suspeitos ou do PM.

De acordo com a Polícia Militar, os homens estavam em uma motocicleta quando tentaram roubar o agente, que estava de folga. O policial atirou contra os suspeitos, que não resistiram aos ferimentos. A área foi isolada para perícia e o caso foi registrado na 73ª DP (Neves).