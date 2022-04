Ação da ONG distribuiu 25 mil chocolates em 50 favelas da cidade. Maria Alice disse que ia dividir o chocolate com os pais e a boneca - Selma Souza / Voz das Comunidades

Publicado 16/04/2022 15:03 | Atualizado 16/04/2022 17:08

Rio - O coelhinho da Páscoa chegou antecipadamente para crianças de 50 favelas do Rio. Neste sábado (16), 25 mil chocolates foram distribuídos pela campanha 'PAZcoa das Comunidades', da ONG Voz das Comunidades. A 12° edição da ação bateu o recorde de arrecadação anterior, que 10 mil doces distribuídos.

Cerca de 100 voluntários, que usavam orelhas de coelhinho, estiveram envolvidos na ação. A autônoma Adriana Silva, de 46 anos, moradora do Largo dos Metralhas, no Complexo do Alemão, ganhou chocolates para a filha pequena Maria Alice, de cinco anos. "Eu gosto de comer chocolate. Eu vou dividir com a minha boneca, com a mamãe e o papai", disse Maria Alice.

Também morador do Complexo do Alemão, o ajudante Wilson de Souza, de 33 anos, ficou feliz de ver a ação na comunidade onde mora. Ele ganhou chocolate para a neta Sophia, de três anos. "É muito bonito esse trabalho. Outra vez, quando estava em uma crise, já ganhei uma cesta básica", contou.

De acordo com Rene Silva, fundador e editor-chefe da ONG Voz das Comunidades, através das redes sociais, a campanha foi iniciada com o objetivo de arrecadar fundos para a compra dos doces. Ele lembra que famosos como Regina Casé, Fábio Porchat, Felipe Neto, André Trigueiro, Flávia Oliveiras, Preta Gil e Luciano Huck apadrinharam a ação.

"O mais importante dessa ação é que a gente consegue, de alguma forma, trazer essa mensagem de Páscoa que é amor, esperança, um futuro melhor. Então hoje, a gente entrega esse chocolate simbolicamente, mas o que a gente espera mesmo é que essa criançada tenha mais acessos. Mais acesso à educação, a tecnologia, a saúde", comentou Silva.



Além dos complexos do Alemão e da Penha, ambos na Zona Norte, outras 13 comunidades foram incluídas nesta campanha, entre elas, o Morro do Dendê, na Ilha do Governador, e o Chapadão, em Guadalupe.