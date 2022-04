Professor de artes, Marcelo Faleiro, é acusado de assédio por alunas - Reprodução

Professor de artes, Marcelo Faleiro, é acusado de assédio por alunasReprodução

Publicado 16/04/2022 17:08 | Atualizado 16/04/2022 18:39





As novas acusações apontam que Marcelo já teria beijado à força uma aluna e tentava cercar outra no corredor da escola. Muitas denúncias apontam que o docente tinha o costume de alisar o corpo e acariciar os seios das adolescentes.



Um grupo foi criado nas redes sociais e nomeador "Tira o Marcelo da escola", para reunir vítimas do professor de artes e apoiadores das meninas. Lá, as adolescentes tornam públicas as ações que sofreram. Nele, há 101 integrantes e grande parte alega ser vítima de assédio.



fotogaleria



Em um relato, uma das adolescentes diz que Marcelo deu um beijo forçado em sua boca, "Ele me agarrou e enfiou a língua na minha boca, eu virei o rosto, mas ele me agarrou", disse. O DIA apurou que mais duas alunas dizem que o homem tentou beijá-las forçadamente.



Já outra vítima diz que o homem sempre insinuava que queria ser seu namorado, além de fazer elogios a partes de seu corpo "(Ele) fica me alisando toda vez que me vê, e fica falando que adoraria me ter como namorada. Fora que ele também já disse que minha bunda deveria ser uma delícia".

Rio - Mais de 30 alunas e ex-alunas do professor de artes Marcelo Faleiro, de 43 anos, o acusam de assédio sexual dentro das dependências da Escola Estadual Caetano Belloni em novas denúncias pelas redes sociais. O professor já havia sido denunciado pelo crime no início desta semana, após uma aluna chegar em casa chorando depois de ter voltado do colégio, em São João de Meriti. Segundo a Polícia Civil, quatro jovens já registraram boletins de ocorrência relatando os abusos. Muitas delas não formalizaram os depoimentos na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), que investiga o caso, por medo e vergonha.As novas acusações apontam que Marcelo já teria beijado à força uma aluna e tentava cercar outra no corredor da escola. Muitas denúncias apontam que o docente tinha o costume de alisar o corpo e acariciar os seios das adolescentes.Um grupo foi criado nas redes sociais e nomeador "Tira o Marcelo da escola", para reunir vítimas do professor de artes e apoiadores das meninas. Lá, as adolescentes tornam públicas as ações que sofreram. Nele, há 101 integrantes e grande parte alega ser vítima de assédio.Em um relato, uma das adolescentes diz que Marcelo deu um beijo forçado em sua boca, "Ele me agarrou e enfiou a língua na minha boca, eu virei o rosto, mas ele me agarrou", disse.apurou que mais duas alunas dizem que o homem tentou beijá-las forçadamente.Já outra vítima diz que o homem sempre insinuava que queria ser seu namorado, além de fazer elogios a partes de seu corpo "(Ele) fica me alisando toda vez que me vê, e fica falando que adoraria me ter como namorada. Fora que ele também já disse que minha bunda deveria ser uma delícia".

Segundo outro relato, Marcelo parou uma de suas alunas no corredor do auditório da escola, a cercou e "propôs casamento". "Ele falou: 'casa comigo, não precisa você responder, formamos um casal lindo'". Dias depois, ele teria passado a mão nos seios da menina.



Numa publicação no Twitter, uma ex-aluna narrou que, em 2016, uma colega de escola havia prestado queixa contra o professor com denúncias bem parecidas com as atuais e, mesmo com a polícia envolvida, ele voltou a lecionar na unidade escolar.

Assédio dentro e fora de colégio



Os relatos não param por aí. Fora do colégio, Marcelo também assediava as alunas por meio das redes sociais. Em outra denúncia, ele aparece perguntando o motivo de não estar mais vendo a aluna e a pergunta se está chateada com as atitudes dele. No decorrer da conversa, a convida para sair. Em outra rede social, Marcelo aparece pedindo para enviar um vídeo da adolescente para outra pessoa.

Uma das primeiras vítimas alega ter pedido ao professor a senha do wi-fi do colégio, perguntando se Marcelo poderia fornecê-la e foi assediada em seguida. "O que você vai me dar em troca? Quero um beijo", teria dito ele. Ainda há denúncias de que ele chamava as alunas para sair constantemente, as convidando para entrar em seu carro. Uma das estudantes contou que o professor chegou a convidá-la para almoçar em sua casa, mesmo sendo casado.



Desde o ocorrido, o professor de artes desativou todas as suas redes sociais, além de deixar um "recado" por meio de sua foto de perfil no Instagram antes de apagar a própria conta. Além disso, até o momento, seu telefone está desligado e seu paradeiro é desconhecido.