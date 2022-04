Eduardo Paes celebrou volta do Carnaval, após festa não acontecer por conta da pandemia - Fabio Costa

Publicado 16/04/2022 17:15 | Atualizado 16/04/2022 17:43

Rio - A quatro dias para o início dos desfiles na Marquês de Sapucaí, o prefeito do Rio Eduardo Paes visitou os barracões das escolas de samba dos grupos Especial e de Acesso na Cidade do Samba, na Gamboa, Zona Portuária do Rio, neste sábado (16). Por causa da pandemia de covid-19, a festa deste ano foi transferida para o feriado de Tiradentes, na próxima semana, apenas com apresentações no Sambódromo, na Intendente Magalhães e no Terreirão do Samba. Os festejos de Carnaval de rua foram cancelados.

Junto dos presidentes da RioTur, André Duarte, e da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), Jorge Perlingeiro, Paes visitou 14 barracões, começando pela atual campeã, a Viradouro, seguindo pela União da Ilha; Paraíso do Tuiuti; Grande Rio; Vila Isabel; Portela; Estácio de Sá; Salgueiro; São Clemente; Mocidade Independente de Padre Miguel; Beija-Flor; Unidos da Tijuca; Mangueira e Imperatriz Leopoldinense.



“Que bom que podemos visitar a Cidade do Samba de novo, após um momento em que o Carnaval sofreu muito. Bom ver o Carnaval voltando firme, a partir da próxima quarta-feira, com o Grupo de Acesso e depois com o Grupo Especial. Está uma festa linda. Meu conselho para os brasileiros é: o Carnaval do Rio está imperdível, venham para a cidade celebrar”, disse Paes.



Neste ano serão seis dias de desfiles na Sapucaí. Na quarta (20) e na quinta-feira (21), ocorrem os desfiles da Série Ouro, organizados pela Liga Independente do Grupo A (Liga RJ). Já na sexta-feira (22) e no sábado (23), desfilam as escolas do Grupo Especial, da Liesa. No domingo (24), será a vez dos desfiles das crianças. A apuração será realizada na terça-feira (26), na Apoteose. No sábado (30), as seis escolas mais bem colocadas do Grupo Especial voltam a desfilar.



A partir da terça-feira, o Centro do Rio terá um esquema especial de trânsito. O Centro de Operações irá monitorar toda a área no entorno da Marquês de Sapucaí pelas câmaras que estão distribuídas pela cidade. Assim, técnicos da CET-Rio poderão atuar no ajuste das programações dos semáforos. Tanto na Marquês de Sapucaí, quanto na Intendente Magalhães, serão exigidos o passaporte de vacinação.