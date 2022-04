Júlio Cezar Ramos Bernardo foi preso em um dos acessos ao Morro da Pedreira, na Zona Norte - Reprodução TV Globo

Publicado 16/04/2022 18:17 | Atualizado 16/04/2022 18:21

Rio - A Justiça do Rio manteve a prisão dos dois homens acusados de tentativa de latrocínio na Pavuna, Zona Norte. Na audiência de custódia, que aconteceu neste sábado, o Tribunal de Justiça entendeu que não houve ilegalidade na prisão de Alex Sandro Francisco da Silva Júnior Júlio Cezar Ramos Bernardo . Os dois são os responsáveis pelo roubo do carro de Alex Coutinho e por arrastar a dona Eci Coutinho Bella, 72 anos, no último sábado.

Alex Sandro foi preso na noite desta quinta-feira pela Polícia Civil. Ele já possuía três anotações criminais anteriores. Um pouco mais cedo, também na quinta, a família fez o reconhecimento do primeiro envolvido no crime, Júlio Cezar Ramos Bernardo, preso na quarta-feira (13), em um dos acessos ao Morro da Pedreira.

Nesta sexta-feira, Eci recebeu alta do Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, Zona Norte do Rio. Ela ficou gravemente ferida após ficar presa pelo cinto de segurança e ser arrastada por assaltantes na Pavuna quando voltava para casa de uma festa. "De repente, Deus desabotoou o cinto de um jeito do carro que eu saí leve, numa leveza tremenda. Fiquei assim, até tomei um susto. Isso foi coisa de Deus, foi um livramento que ele me deu", afirmou a idosa ao RJ1, que ainda disse "Eu pediria para [os criminosos] procurarem Deus. Sinceramente, não desejo nada disso a ninguém".

Durante a ação, a família conseguiu deixar o veículo, mas a idosa ficou presa pelo cinto de segurança, com o corpo todo para fora e acabou sendo brutalmente arrastada por cerca de três quarteirões, até o momento em que o cinto arrebentou e ela caiu na pista. Eci passou por uma cirurgia na quarta-feira, devido a fraturas no ombro, e ficou com as costas muito feridas.