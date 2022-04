Colisão aconteceu na tarde deste sábado (16), na Taquara - Mobi-Rio / Divulgação

Publicado 16/04/2022 19:27 | Atualizado 16/04/2022 20:05

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Mobi-Rio, informou ao DIA que uma Kombi e um ônibus do BRT, que fazia a linha 46 (Alvorada x Penha Expresso), colidiram na tarde deste sábado (16) próximo à estação Taquara, Zona Oeste, após uma conversão proibida. De acordo com a pasta, sete pessoas ficaram feridas.

O motorista do articulado e cinco passageiros da Kombi foram levados para o hospital. Um rapaz que estava no BRT recebeu atendimento no local e foi liberado. Procurada pela reportagem, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 18h36 e que atendeu uma mulher, identificada como Vanessa de Souza, de 42 anos. Ela também foi liberada no local sem ferimentos.

Carlos de Assis, de 38 anos foi levado para o Hospital Lourenço Jorge. A Secretaria Municipal de Saúde afirmou que o quadro de saúde dele é estável. Uma mulher, identificada apenas como Rosana, também foi socorrida pelos bombeiros, mas seu estado de saúde ainda é desconhecido.

Os militares disseram ainda que as outras pessoas envolvidas no acidente foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não foi divulgado para qual hospital as demais vítimas foram encaminhadas, nem o estado de saúde delas.

Outro acidente

Ainda neste sábado, houve outra colisão com um ônibus do BRT, também da linha 46 (Alvorada x Penha Expresso), em Jacarepaguá, após um carro de passeio avançar o sinal, próximo à estação Vila Sapê. Não houve vítimas. De acordo com a prefeitura, com as colisões de hoje, somam-se quatro articulados retirados de operação em três dias por causa de imprudência no trânsito de outros motoristas, prejudicando cerca de 5.800 passageiros do BRT por dia.

Só este ano são 57 acidentes em decorrência de avanço de sinal, conversão proibida e invasão da pista exclusiva. Em 2021, foram 178, causando um prejuízo de mais de R$ 120 mil com os reparos das avarias dos articulados. Em cada acidente desse tipo, um BRT pode levar em média quatro dias para voltar à operação.