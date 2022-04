Doutores da Alegria volta aos hospitais do Rio - Foto: Divulgação / SES

Publicado 17/04/2022 15:51

Publicado 17/04/2022 15:51

Rio - Depois de dois anos, os artistas do Doutores da Alegria retomaram as atrações cênicas no Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), em Niterói, Região Metropolitana. A Banda Bagunço encenou o espetáculo “Pílulas sonoras, o Cortejo hospitalar do Bagunço”, na tarde de quarta-feira, 13.

"A parceria da Secretaria de Estado de Saúde com os Doutores da Alegria é bem-sucedida há mais de uma década, e este retorno é muito significativo para a nossa rede. Possibilita momentos de descontração para toda a comunidade hospitalar, trazendo leveza em uma fase em que as pessoas estão enfrentando desafios diversos", comemorou o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.

Além de fazer a curadoria do projeto Plateias Hospitalares, os Doutores da Alegria oferecem formação aos artistas, orientando e adaptando os espetáculos para o ambiente hospitalar. Nos 13 anos de projeto, os Doutores da Alegria já realizaram mais de 500 apresentações.

"Depois de toda dificuldade que enfrentamos nos últimos dois anos, reabrir as portas das nossas unidades para os Doutores da Alegria é uma felicidade imensa. A presença deles nos nossos hospitais faz a diferença para os pacientes, pois diminui o estresse da internação. Além disso, essas apresentações lúdicas ajudam a integrar e suavizar o cotidiano dos profissionais que estiveram e estão na linha de frente", afirmou o assessor de Humanização da SES, Rafael Fornerolli.