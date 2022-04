Material apreendido em São João da Barra - Foto: Divulgação / PMERJ

Material apreendido em São João da BarraFoto: Divulgação / PMERJ

Publicado 17/04/2022 21:27

Rio - A Polícia Militar prendeu, neste domingo, três homens em São João da Barra, no Norte Fluminense. As identificações dos homens não foram divulgadas. Não há informações sobre as circunstâncias das prisões.

De acordo com a corporação, uma pistola, munição, certa quantidade de dinheiro e celulares foram encontrados no momento da prisão dos suspeitos. A ação do 8º BPM (Campos dos Goytacazes) aconteceu na BR-356, em Gruçaí. Não há informações sobre o registro do caso na Polícia Civil.