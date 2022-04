Coletiva sobre Carnaval 2002 - Prefeitura do Rio / Divulgação

Publicado 17/04/2022 14:56 | Atualizado 17/04/2022 15:04

Rio - Com o Carnaval 2022 batendo na porta, a Prefeitura do Rio montou um esquema especial de assistência médica de emergência, entre os dias 20 e 24 e no sábado das campeãs (30), sete postos médicos serão montados ao longo da Avenida Marquês de Sapucaí, em pontos estratégicos, para atender a quem precisar.

Além disso, profissionais do Instituto de Vigilância Sanitária do Município (Ivisa-Rio) farão ações para fiscalizar o cumprimento das normas sanitárias, incluindo a obrigatoriedade de apresentação do passaporte vacinal para ingresso no sambódromo.

Os postos médicos estarão nos setores 1 (concentração), 2, 7, 8, 10 (Rua Salvador de Sá), 11 e Apoteose (dispersão) e funcionarão das 19h até o fim dos desfiles. No dia da apresentação das escolas mirins (24), os postos funcionarão das 16h até a meia-noite. A estrutura de atendimento contará com 32 leitos, sendo oito de suporte avançado. Em cada dia haverá 71 profissionais, sendo 26 médicos, 18 enfermeiros e 27 técnicos de enfermagem de plantão para atender integrantes de escolas, público ou trabalhadores que precisarem.

Para os pacientes com quadros mais graves, haverá ambulâncias com suporte avançado (UTI móvel) para fazer a transferência, coordenada pela Central Municipal de Regulação, para hospitais ou UPAs da rede. Serão 16 ambulâncias a postos nos dias de desfile das escolas da Série Ouro e do Grupo Especial e no sábado das campeãs. Já para o desfile das crianças serão dez viaturas disponíveis.



A SMS também garantirá o atendimento de saúde durante a apuração na Apoteose (26/04), com um posto funcionando das 14h às 20h, com equipe formada por três médicos, dois enfermeiros e três técnicos de enfermagem. Duas ambulâncias com suporte avançado serão disponibilizadas para a transferência de pacientes que apresentem casos mais graves.