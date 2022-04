Supermercado foi invadido e saqueado em Inhaúma - Reprodução Internet

Supermercado foi invadido e saqueado em Inhaúma Reprodução Internet

Publicado 17/04/2022 13:15

Rio - A Polícia Civil irá investigar o caso do supermercado que foi invadido e saqueado, na noite deste sábado (16) , na Estrada Adhemar Bebiano, em Inhaúma, na Zona Norte do Rio, próximo ao Complexo do Alemão. Diversos vídeos mostram pessoas correndo com carrinhos de compra fora do local no momento da confusão com as mercadorias. De acordo com um funcionário que preferiu não sei identificar, os itens mais roubados foram carne, cerveja e chocolates. Além disso, ele afirmou ter visto homens armados dentro e fora do estabelecimento.

Procurados pelo DIA, agentes da 44ª DP (Inhaúma) disseram que os representantes do supermercado foram ouvidos na delegacia e testemunhas serão intimadas para depoimento. Os policiais requisitaram ainda imagens de câmeras de segurança do local. A investigação está em andamento.

Na manhã deste domingo, a reportagem esteve no estabelecimento, que está funcionando normalmente. "A nossa preocupação neste domingo era atender todos os nossos clientes, que é a nossa missão. O clima está melhor, está tudo mais tranquilo. A polícia tem nos dado todo o apoio, colocando viaturas perto do mercado. Conversei com a equipe e estão todos bem e trabalhando normalmente", disse o funcionário que quis ter sua identidade preservada.

Ainda na noite de sábado (16), a Polícia Militar disse que equipes do 3°BPM (Méier) foram acionadas para checar uma série de saques ao supermercado Inter de Inhaúma. Com a chegada dos policiais, diversas pessoas fugiram do local e ninguém foi preso. Por conta do episódio, equipes das Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) foram encaminhadas para a região.

Em diversos vídeos que circulam na internet, é possível ver pessoas com camisa escondendo o rosto deixando o estabelecimento com caixas de produtos nos ombros e empurrando carrinhos cheios de mercadorias pela rua. Outros registros mostram as gôndolas do mercado reviradas e vazias, com diversos produtos pelo chão. Houve muita correria e confusão no supermercado.