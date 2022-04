Policiais encontraram uma arma e drogas com os dois - Foto: Divulgação / PMERJ

Publicado 17/04/2022 20:35

Rio - Dois adolescentes foram apreendidos, neste domingo, em Campos dos Goytacazes. Com eles, policiais militares encontraram drogas e armas. Não há informações sobre as identidades dos dois.

De acordo com a Polícia Militar, eles foram encontrados na Rua da Paciência, no município do Norte Fluminense. Agentes do 8º BPM (Campos) apreenderam uma pistola, munição e uma grande quantidade de drogas.

Ainda não há informações sobre o registro do caso na Polícia Civil.