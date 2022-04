Homem foi detido com nove barras de chocolate - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 17/04/2022 13:58

Rio - Um homem foi preso, neste sábado (16), após furtar nove barras de chocolate de uma filial das Lojas Americanas, no bairro Santa Rosa, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 12º BPM (Niterói) prendeu o suspeito na Rua Doutor Mário Viana. Ele foi encaminhado para a 76ª DP (Niterói), onde o caso foi registrado. Na última quinta-feira (14), uma mulher também foi detida após tentar roubar diversas barras de chocolates e desodorantes de um estabelecimento comercial, no bairro Catete, na Zona Sul do Rio. A suspeita, que estava com uma faca, chegou a ser contida antes da chegada da polícia. No mesmo dia, um homem, identificado como Ricardo Teixeira, foi preso na Pavuna, na Zona Norte do Rio, acusado de receptar e expor à venda ovos de Páscoa na feira do bairro. Com ele, foi encontrada parte de uma carga roubada.