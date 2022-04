Criança estava andando na rua com outras duas pessoas, quando foi atingida - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 17/04/2022 12:15

Rio - Uma criança de 9 anos foi atingida por uma bala perdida, na tarde deste sábado (16), na Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio. O disparo teria atingido o olho esquerdo da menina, que foi encaminhada para o Hospital Souza Aguiar, no Centro da cidade. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a direção da unidade informou que ela apresenta estado de saúde estável e segue em observação.



Segundo a Polícia Militar, não houve operação da corporação no local neste sábado e nem confronto entre militares e criminosos na região. Relatos de moradores dão conta de que o caso aconteceu na comunidade das Malvinas, onde tiros foram ouvidos desde a manhã, vindos do alto da favela. Os comentários dizem ainda que a vítima foi atingida por estilhaços de bala.



Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver a criança andando com duas pessoas na rua, quando para e cai no chão. A dupla que acompanha a menina se desespera e corre para pedir ajuda, batendo nos portões das casas próximas. Em seguida, menina levanta e acompanha os dois adultos, que ainda tentam socorro com vizinhos. Ao final do vídeo, uma pessoa abre a porta de sua residência e o trio entra. Confira.