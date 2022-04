Prefeitura fará campanha contra a exploração sexual de crianças e adolescentes durante desfile de Carnaval na Marquês de Sapucaí - Reprodução

Prefeitura fará campanha contra a exploração sexual de crianças e adolescentes durante desfile de Carnaval na Marquês de SapucaíReprodução

Publicado 16/04/2022 09:09

Rio - Uma campanha de prevenção e combate à exploração sexual de crianças e adolescentes será lançada, nesta segunda-feira (18), na Praça da Apoteose, no Santo Cristo. De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), nos dias de folia aumenta em cerca de 20% o número de denúncias de crimes sexuais contra crianças e adolescentes, através do Disque 100.

Na mesma ocasião, também será feita outra campanha de doação ao Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA). As ações são organizadas pela SMAS e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Conforme a SMAS, a campanha para incentivar doações ao FMDCA é realizada em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade (CRC). A ideia é atrair mais cariocas no Carnaval para que doem com desconto no Imposto de Renda, de acordo com a legislação.

O ponto alto das campanhas será no desfile dos blocos mirins, no domingo (24), no Sambódromo. Faixas de dez metros serão estendidas na Sapucaí e adolescentes da URS (Unidade de Reinserção Social) Paulo Freire desfilarão com camisas da campanha.

Esses adolescentes integram o time do Inclui Rio, projeto da SMAS que forma cineastas e outros especialistas em artes cinematográficas. São jovens que vivem ou viveram em abrigos da prefeitura, em parceria com a ABC Cursos de Cinema e a RioFilme. O coordenador do projeto, o cineasta Pedro Dannemann, filmará com os adolescentes, no Sambódromo, cenas para curtas-metragens de Carnaval. Elas serão disponibilizadas na plataforma digital do projeto: https://linktr.ee/mostraincluirio.



A SMAS lembra que 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. “A campanha no Carnaval é uma prévia da celebração dessa luta”, diz a secretaria.